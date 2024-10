Nel parco del Comune di Sumirago una giornata dedicata alle buone pratiche di protezione civile

Il 12 ottobre avrà luogo a Sumirago la giornata nazionale di “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Per scoprire come ciascuno di noi può autoproteggersi rispetto ai rischi meteorologici, sono stati organizzati gazebo informativi presso il parco comunale in via San Lorenzo, 21.

Sabato saranno presenti presso i gazebo informativi anche il Gruppo comunale di Protezione Civile di Sumirago, il gruppo Sommozzatori Protezione Civile Varese Sub, il gruppo cinofilo ricerca e soccorso Nucleo Volontari Ansmi, il gruppo di volontari della colonna mobile nazionale della Prot Civ (angeli del fango) che sono stati impegnati a Faenza (RA) durante l’alluvione in Emilia Romagna e i VVFF.

La giornata di sabato 12 ottobre porterà i volontari di protezione civile ad animare i punti informativi per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

In caso di maltempo l’evento avrà luogo al coperto presso il “salone del bello “ del comune di Sumirago.