Nuova rotatoria sulla Briantea a Malnate: “Termine lavori entro gennaio 2025”

Da mesi il centro di Malnate è un cantiere attivo su più fronti. Quello più impattante riguarda i lavori per la formazione della nuova rotatoria di piazza Vittorio Veneto, snodo cruciale sulla strada Briantea, direttrice tra Varese e Como.

A fare il punto sull’avanzamento delle opere è stato l’assessore ai lavori pubblici Piero Battaini nel corso della conferenza stampa della Giunta malnatese (leggi qui). «I lavori – conferma l’assessore – stanno proseguendeo velocemente e verranno conclusi in tempo per il 31 gennaio, così da ottenere il finanziamento dalla Provincia di Varese di 500mila euro».

Ma le previsioni sono addirittura anche più rosee, come ammette l’assessore Battaini: «Speriamo di chiudere il cantiere entro la fine del 2024, così da rendere fruibile la rotatoria il prima possibile, anche per problematiche legate al traffico».

In questo momento, infatti, la viabilità nel centro di Malnate è particolarmente complicata per la chiusura della piazza e di via Garibaldi – anche questa soggetta a opere legate alla rotatoria – in direzione Varese e la contemporanea interdizione del tratto di via Marconi verso piazza Vittorio Veneto per i contemporanei lavori riguardanti il Polo Civico (leggi qui). Con l’entrata in funzione della nuova rotatoria il traffico dovrebbe regolarizzarsi.

Verranno invece momentaneamente posticipati i progetti riguardo la riqualificazione di via Matteotti (la strada che porta alla stazione). La Giunta ha infatti deciso di mettere in stand-by i lavori per non aggiungere immediatamente altri cantieri nel centro cittadino.