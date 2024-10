Oltre 1500 partecipanti alla Varese City. Vincono la mezza maratona Stephen Njeri e Roberta Vignati

Millecinquecento partenti hanno animato la Varese City Run di questa mattina, domenica 13 ottobre. Una giornata dedicata alla corsa e al divertimento, con un’ottima partecipazione da parte degli atleti e delle famiglie. Quasi 400 i piccoli atleti coinvolti nelle Pulciniadi, tradizionale appuntamento di apertura della tre giorni di corsa varesina e allo stadio Franco Ossola tantissima gente tra gli stand del Village VCR. Anche l’edizione 2024 della coloratissima Varese City Run va in archivio con la certezza di essere diventato un momento di festa, di sport e di socialità per la Città Giardino. «Si chiude un anno straordinario – ha dichiarato Stefano Colombo, presidente di Sport+, associazione organizzatrice della manifestazione – siamo partiti da Castellanza con la Liuc Run, poi le corse estive di Rescaldina, Legnano e Parco Altomilanese. Dopo l’estate di nuovo in pista con la “nostra” prima edizione della GallaRun ten e oggi abbiamo chiuso con una grande Varese City Run. Confermare i numeri, in una domenica in cui si disputavano altre manifestazioni podistiche in concomitanza, non era semplice. Ci siamo riusciti e siamo molto soddisfatti».

Ai nastri di partenza anche il sindaco Davide Galimberti, che si è misurato sulla distanza dei 10 chilometri. «Correre la Varese City Run è sempre un piacere. È bello poter vivere la città per una mattina in maniera diversa. E il fatto di vedere tante persone che partecipano e che arrivano anche da fuori città, provincia e da altre regioni, è la conferma che siamo sulla strada giusta per fare di Varese una città accogliente e dello sport».

Alla partenza e sul palco delle premiazioni era presente anche l’assessore allo Sport Stefano Malerba. E se la Mezza e la 10 chilometri competitive sono state dominate dagli atleti della Run2gether, la Family Run come vuole la tradizione ha dato spettacolo alla partenza e all’arrivo. C’era il gruppone della Ginnastica Militare, ma anche i piccoli baskettari che hanno palleggiato per tutti i 5 chilometri del tracciato. E non sono mancati gli amici a quattro zampe e intere famiglie con tanto di piccoli nei passeggini. Oltre al team Bcc, main partener della manifestazione e il grande gruppo della Fondazione Piatti, charity partner insieme a Fondazione Giacomo Ascoli.

Le classifiche

Il podio della Mezza Maratona Uomini: Stephen Njeri, Run2gether in 1:11:25; Loris Mandelli, Polisportiva Carugate in 1:12:13; Hugo Alarcon Melara, Urban Runners in 1:12:59.

Il podio della Mezza Maratona Donne: Roberta Vignati, Atletica Brescia in 1:29:25; Francesca Manfredi, Atletica Casone Noceto in 1:29:27; Valentina Zangheri, Runner Varese in 1:32:07.

Il podio della 10 Km Uomini: Shadrack Kenduiywo, Run2gether in 31:23; Salvatore Gambino, Dk runners Milano in 31:34; Thomas Floriani, Sport project Vco in 32:06.

Il podio 10 km Donne: Nicole Coppa, Bracco atletica in 36:57; Paola Poli, Pro Sesto Atletica Cernusco in 37:02; Corinna Vanni, Sport project Vco in 37:42.