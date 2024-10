Open day della biblioteca di Gorla Minore

Come ogni anno la Biblioteca Comunale di Gorla Minore organizza l’Open Day – Festa della Biblioteca, per incontrare lettori di ogni età e trascorrere una domenica in compagnia, con laboratori, animazioni teatrali, giochi e tante nuove proposte di lettura.

In questa edizione il tema conduttore sarà Halloween, durante i laboratori i bambini e le loro famiglie realizzeranno accessori da indossare e utilizzare il 31 ottobre.

Durante la serata del 31 Ottobre si invita la cittadinanza a partecipare alla “camminata guidata” per le vie di Gorla Minore, così i bambini potranno suonare al campanello di casa in casa per il rituale “Dolcetto o scherzetto”.

La partecipazione all’Open Day del 27 Ottobre è aperta a tutti, ingresso gratuito. la partecipazione alla camminata del 31 Ottobre è riservata ai bambini residenti a Gorla Minore.