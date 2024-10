Openjobmetis, con Pistoia conta solo vincere

Mannion che piace a Milano. Varese che respinge l’offerta. Johnson che torna a Masnago. Milano che crolla in coppa ma rilancia per Nico. Il Mamba che si allena senza forzare. Spencer che è a un passo dalla Openjobmetis. L’allenamento aperto ai tifosi e la curva che chiede maggiore impegno.

L’ennesima settimana sull’ottovolante in casa Pallacanestro Varese (abbiamo smesso di contarle, negli anni post-covid) si conclude finalmente con la cosa più importante, una partita di basket. Domenica 27 ottobre, dalle 19, sarà di nuovo il parquet della Itelyum Arena a parlare. Di fronte alla squadra di Herman Mandole ci sarà l’Estra Pistoia e – qualunque sia la squadra schierata in maglia OJM – l’obiettivo è uno solo, vincere.

Carte coperte, in casa Varese, alla vigilia. L’incognita numero uno è sull’utilizzo di Mannion che si è allenato negli ultimi due giorni (anche nelle partite 5v5) senza però mai forzare e alternando pedalate sulla cyclette posizionata a bordo campo per tenere caldi i muscoli. Giocherà? Non giocherà? Giocherà qualche minuto o allungherà la sua permanenza in caso di bisogno?

Le soluzioni sono molteplici e c’è da augurarsi che Mandole e il suo staff abbiano maggiori certezze anche perché dalla disponibilità di Mannion dipende in parte anche la scelta sul giocatore escluso. L’ingaggio di Nino Johnson infatti costringerà Varese al turnover tra i sei stranieri a disposizione (i posti sono cinque) e tutto fa pensare a un ballottaggio tra Harris e Gray: il primo garantisce maggiore copertura tra le guardie, e con Mannion in dubbio potrebbe toccare al secondo restare fuori.

Se gli ultimi giorni di Varese sono stati pirotecnici, quelli di Pistoia non sono stati da meno. I toscani hanno già vinto due volte con Napoli e Cremona ma proprio il canestro decisivo del PalaRadi ha fatto scoppiare il caso Rowan-Calabria: il primo (presidente) ha scavalcato il secondo (allenatore) e nella partita persa con Venezia Rowan ha diretto la squadra in prima persona. Cosa vietata (non ha il patentino) e per questo Rowan è finito nella bufera.

Intanto però l’Estra è quattro punti sopra un’Openjobmetis fanalino di coda che sa di dover sfruttare questo turno interno per dare un colpo di gas vitale. Varese proverà a far valere le sue qualità di corsa e prolificità contro una squadra sulla carta più pesante e lenta; Pistoia ha il peggiore attacco della LBA e vedremo se questo basterà a non prendere il quinto “centello” consecutivo. Ma in questo momento, l’unica cosa che conta è vincere la partita, qualunque sia il punteggio finale.

