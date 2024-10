Passa la Tre Valli Varesine 2024: ecco le principali strade chiuse a Varese martedì 8 ottobre

In occasione della 4a Tre Valli Varesine Women e della 103a Tre Valli Varesine, in programma per martedì 8 ottobre 2024, la città di Varese vedrà importanti modifiche alla viabilità.

Le due gare ciclistiche internazionali richiederanno chiusure di strade e divieti di sosta per garantire la sicurezza di atleti, residenti e spettatori.

Anche i bus urbani e extraurbani subiranno deviazioni e modifiche al percorso a partire dalle 6 di martedì 8 ottobre. Le linee provenienti dal centro città saranno deviate su percorsi alternativi, con alcune fermate sospese, come quelle di via Sacco e piazza Monte Grappa.

Si tratta di competizioni di altissimo livello che evidentemente richiederanno un po’ di adattamento anche a chi vive e frequenta la città per studio o per lavoro. Vediamo a grandi linee quali saranno le modifiche principali e le strade chiuse (le trovate in dettaglio nell’ordinanza comunale).

Orari e strade con divieti di sosta

Via Bernascone: Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 00:00 di lunedì 7 ottobre fino al termine della manifestazione (prevista per le 18:00 di martedì 8 ottobre). Il divieto riguarda l’intero tratto compreso tra via San Francesco D’Assisi e via Sacco/Marcobi.

Via XXV Aprile: Divieto di sosta dalle 6:00 di martedì 8 ottobre fino alle 18:00, lato archivio comunale.

Piazza Monte Grappa e Via Volta: Divieto di sosta dalle 6:00 fino alle 18:00 di martedì 8 ottobre.

Divieti di transito e chiusure stradali

Per consentire lo svolgimento delle gare in sicurezza, saranno attuati i seguenti divieti di transito:

Via Sacco: Chiusura totale dalle 6:00 alle 20:00 di martedì 8 ottobre, lungo tutta la via.

Via Bernascone: Divieto di transito dalle 12:00 di lunedì 7 ottobre fino alle 20:00 di martedì 8 ottobre, nel tratto tra via San Francesco D’Assisi e via Sacco/Marcobi.

Viale Sant’Antonio e Piazza Motta: Chiusura dalle 12:00 di lunedì 7 ottobre fino alle 20:00 del giorno successivo, con eccezione per i veicoli diretti al parcheggio ACI.

Via Montello e Via Crispi: Divieto di transito dalle 6:00 alle 18:00 di martedì 8 ottobre, con deviazioni per i residenti.

Viale Aguggiari, Via Castoldi e Via Veratti: Coinvolte nei divieti di transito durante il circuito cittadino, che inizierà dalle 9:49 per la gara femminile e dalle 12:28 per la gara maschile.

Percorsi delle gare

Tre Valli Varesine Women:

Ingresso in città previsto tra le 9:49 e le 9:59 dalla SP1 Lungolago di Capolago. Il circuito cittadino, che coinvolge vie come via Sacco, via Veratti, viale Aguggiari, via Montello, e via Crispi, verrà ripetuto per 6 giri, con arrivo previsto tra le 11:33 e le 11:55 in via Sacco (Nella foto il percorso che interessa la città di Varese).

Tre Valli Varesine maschile:

Ingresso in città tra le 12:28 e le 12:34 dalla stessa strada. Il circuito cittadino sarà più lungo e verrà ripetuto per 7 giri, coinvolgendo strade come piazza Monte Grappa, via Veratti, viale Aguggiari, via Montello, via Crispi, via Trentini e il Lungolago Schiranna. Il termine della gara è previsto tra le 16:27 e le 17:24, sempre in via Sacco (Nelle foto i percorsi che interessa la città di Varese).

Giro Corto

Giro Lungo