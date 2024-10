Per la Pro Patria derby col Lecco per sbloccare anche lo Speroni. Colombo: “Serve fame di vittorie”

Mossa finalmente la casella giusta, quella della vittoria, la Pro Patria guarda alla partita casalinga contro il Lecco di sabato 12 ottobre (17:30) con una «fame di vittorie» per regalare la prima gioia anche al pubblico di Busto Arsizio, dove i tigrotti non festeggiano tra le mura amiche dall’11 agosto (in coppa contro la Pergolettese) e, addirittura, dal 5 marzo se guarda al solo campionato.

L’occasione è “di cartello” per gli appassionati del calcio di provincia e della Serie C: il calendario dei bustocchi mette infatti di fronte il derby coi lariani di Francesco Baldini, reduci dall’anno in Serie B e, nello specifico, da un ottobre più amaro del previsto: un inizio di mese condito finora da due sconfitte consecutive «dolenti» (le prime due della stagione, prima in rimonta contro la Pro Vercelli e poi contro il Renate) e da ben 7 reti subite (molte su palla in attiva) nelle ultime 3 giornate, la stessa cifra registrata dalla Pro Patria dall’inizio del campionato.

Alla vigilia gli umori sembrano essere agli opposti: fiducia crescente a Busto grazie ai quattro risultati utili consecutivi, primi nervi scoperti e «insofferenza» per il mancato cinismo sotto porta su quel Ramo del Lago di Como. Ma un derby è sempre un derby e per qualità e rosa il Lecco – che in classifica è avanti di quattro punti – rimane sulla carta la squadra da battere nonostante Baldini in sala stampa oggi abbia utilizzato la parola “emergenza” mentre annunciava le indisponibilità di Furlan, Frigerio, Di Gesù, Billong e Ionita (a cui si aggiunge anche l’ex juventino Marrone) e chiedeva ai suoi di «fare risultato pieno» per la prima volta lontano dal Rigamonti-Ceppi di Lecco (2 pareggi, 1 sconfitta).

“DOMENICA BELLA VITTORIA, QUANTO FATTO CONTRO LA CLODIENSE NON BASTERÀ”

«Arriviamo da una settimana in cui abbiamo vinto – commenta invece il mister della Pro Patria Riccardo Colombo –. Siamo contenti, perché questa vittoria l’aspettavamo. Adesso però dobbiamo recuperare un po’ di ragazzi infortunati dopo la bella partita contro la Clodiense per farne una diversa contro il Lecco, anche se i moduli in campo saranno gli stessi (433 per il Lecco, 352 per la Pro Patria). Il grado di difficoltà infatti si alzerà, i nostri avversari non fanno giocare nessun giovane, o comunque ne hanno pochi dentro, mentre ne hanno un po’ che l’anno scorso giocavano in B».

“NON POSSIAMO CULLARCI SULLA VITTORIA”

«Lecco in difficoltà? In questo momento specifico il Lecco non sta attraversando un grandissimo periodo di forma. Ha subiti tanti goal nelle ultime tre partite e due sconfitte di fila, ma per la partita di domani rientrano giocatori importanti e di categoria, penso a Lepore. Quanto fatto a Legnago non basterà, non possiamo cullarci sulla vittoria, ma al contrario lavorare ancora più duramente, perché la partita sarà più difficile».

“DOBBIAMO AVERE FARE: I TIFOSI CI TENGONO AL DERBY”

«Infortunati? Come domenica scorsa dobbiamo unirci ancora di più – risponde Colombo -. Tengo molto alla voglia di fame della squadra. Fame di vittoria e vincere le partite in campo. È un qualcosa che dobbiamo tenerci dentro per tutto il campionato. A partire da domani, davanti ai nostri tifosi, in una partita particolare, perché è un derby. La gente ci tiene, noi dobbiamo capirlo e dare qualcosa in più».