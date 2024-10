Pgt di Cassano, La Lega chiede priorità per limitare il consumo di suolo

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega Salvini Premier di Cassano Magnago relativa al procedimento di Variante del Piano di Governo del Territorio

Qualche giorno fa, l’Amministrazione Comunale ha informato, con pubblicazione sul quotidiano on line “VareseNews” e con pubblicazione nel sito internet del Comune, circa l’inizio della procedura, attivata con Delibera di Giunta n.33 del 28-03-2024, che porta alla revisione del PGT (Piano del Governo del Territorio del Comune di Cassano Magnago). Siamo rimasti perplessi nel vedere che non sono state indicate le linee guida, ovvero, quale sia la visione organica della Amministrazione Comunale circa lo sviluppo e la tutela del territorio cittadino che, ci auspichiamo, abbia una nuova sensibilità ambientale a fronte della sfida che ci presentano i cambiamenti climatici in corso, sia per preservare il territorio e che possa sviluppare una Comunità dotata di adeguati servizi, attrattiva nei vari ambiti culturali, sportivi, educativi ed imprenditoriali; una visione cioè, capace di valorizzare e promuovere gli aspetti positivi che già possiede, e capace di incrementarli, ulteriormente, con nuove opportunità.

Negli ultimi anni sono state emanate direttive di pianificazione inerenti la riduzione del consumo di suolo, attraverso la depavimentazione, la rigenerazione urbana, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31″Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (entrata in vigore dal 2/12/2014) come modificata dalla Legge regionale N° 16 del 26/05/2017, la Legge regionale 26 novembre 2019 N° 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, N° 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, in vigore dal 14/12/2019 e le successive leggi integrative.

Il PGT vigente deve adeguarsi in base alla LR N°. 31/2014. Quindi i comuni, devono aggiornarlo e redigere la Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, le Indagini di Traffico e Parcheggi delle Strade Urbane e di Transito, l’Adeguamento del Regolamento edilizio alle nuove regole dettate dalla normativa nazionale vigente.

É quindi necessario prevedere, in base dell’art. 13 della Legge regionale. N° 12/2005, e S.M.I., le procedure per la redazione della Variante al vigente PGT, Piano di Governo del Territorio, con le modalità previste dall’art. 4 della Legge Regionale e dalle disposizioni delle Leggi Statali e Regionali vigenti, con il procedimento della collegata procedura di VAS, Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che in particolare lo scopo della Legge Regionale è di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione Europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero e considerato che il suolo è una risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico. Ci auspichiamo che l’Amministrazione Comunale, tenga ben presente tutto quanto scritto e, come è già successo in precedenza, predisponga Assemblee Pubbliche e canali di informazione per meglio informare i Cittadini di Cassano Magnago, per esporre la progettualità di questa Amministrazione ovvero, che si possa avviare un confronto per il bene di tutta la Cittadinanza e non dei singoli portatori di interesse.

LEGA SALVINI PREMIER Sezione di Cassano Magnago Il Segretario Giorgio Gabbiani