Pietro Riganti campione italiano nella classe MX 85 Junior

Nel giro di due weekend, Pietro Riganti ha centrato i due massimi obiettivi in campo nazionale per un giovane pilota di motocross. Il 12enne di Caronno Varesino, tesserato per il Motoclub Gorlese e cresciuto nel vivaio del ManettaTeam, si è prima aggiudicato il titolo regionale e poi ha vinto il campionato italiano.

Sul tracciato di Ottobiano, in provincia di Pavia, Riganti ha dominato la scena nel tricolore di classe MX Junior 85 che già nelle precedenti tappe lo aveva visto protagonista. Nell’ultima gara Pietro ha suggellato la propria stagione, guadagnando la pole position, scattando molto bene al via e chiudendo con esuberanza (foto in alto) la gara davanti a tutti.

Quello di Pietro Riganti è il primo titolo italiano messo in bacheca nella ancora giovane storia del ManettaTeam, la struttura creata dal Martino Bianchi per far crescere talenti in erba del cross.

Purtroppo non è riuscito il bis al fratello maggiore Edoardo (14 anni) arrivato a Ottobiano ancora in corsa per il successo nella classe 85 Senior. Un problema meccanico occorso in Gara1 e una caduta in Gara2 lo hanno costretto a fermarsi al sesto posto di giornata nonostante una bella rimonta: per lui quindi la quarta posizione al termine del campionato.

Anche Edoardo, come Pietro, si era laureato campione di Lombardia la settimana precedente sulla pista di Cremona. In quelle circostanza un altro ottimo piazzamento per il ManettaTeam era arrivato da Federico Volpe, secondo assoluto di tappa e terzo in campionato tra i giovanissimi cadetti della classe 65.

Il team motoristico ha concluso così la stagione agonistica ma si prepara alla giornata finale di festa, il cosiddetto “Manetta Day” fissato per domenica 27 Ottobre a Gorla Minore e aperto a tutti i minicrossisti dai 6 ai 14 anni.