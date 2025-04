Sicurezza digitale: la scuola di Castronno coinvolge i genitori

Per garantire la sicurezza digitale dei ragazzi bisogna fare rete. Così l’Istituto comprensivo di Castronno, che nei mesi scorsi aveva promosso l’incontro tra studenti e agenti della Polizia di Stato sul tema, mercoledì 9 aprile ha ospitato nuovamente le Forze dell’ordine per un nuovo confronto, dedicato stavolta ai genitori e patrocinato dai Comuni di Castronno e Caronno Varesino.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di tante mamme e tanti papà ed è stato presentato dalla preside Anna Rita Bonaccorso, dal sindaco di Castronno Giuseppe Gabri e dal vicesindaco di Caronno Varesino Maurizio Parisi.

A prendere la parola sono poi stati gli esperti della Polizia Postale: il vice sovrintendente Massimo Petullo e l’assistente capo coordinatore Giuseppe Belfiore hanno, con grande passione e professionalità, richiamato genitori, alunni e docenti all’importanza di essere consapevoli nell’utilizzo dei device.

Gli agenti hanno parlato dei rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della propria ed altrui privacy, al caricamento di contenuti inappropriati e all’adozione di tutti quei comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri.

Inoltre, hanno sottolineato l’importanza di non aver timore di comunicare situazioni di disagi, malessere o bullismo.

Tanti gli spunti di riflessione che sarà possibile approfondire, scuola e famiglie insieme anche nelle prossime settimane nel corso di “Genitori in rete”, un ciclo di cinque incontri promossi dalla scuola e aperti alle mamme e ai papà che avranno l’opportunità i confrontarsi con esperti del settore.