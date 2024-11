Ragazzi a scuola di legalità con gli agenti di Polizia a Castronno

Tutti riuniti in atrio, settanta ragazzi e ragazze delle classi terze della secondaria di primo grado di Castronno, hanno partecipato a una lezione speciale di legalità. In cattedra due agenti della Polizia di Stato in forza alla Questura di Varese che hanno raccontato loro, anche con il supporto di video e vignette, quali sono le regole, i limiti e i pericoli della vita in rete e di quella per strada.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto dedicato a legalità e salute e rivolto agli studenti dell’ultimo anno, in vista delle maggiori libertà e maggiori responsabilità in arrivo con il compimnto dei 14 anni e con l’inizio delle scuole superiori.

«L’obiettivo del nostro intervento è rendere i ragazzi più consapevoli del mondo che li circonda, tra opportunità e pericoli ma anche, e soprattutto, delle regole e delle conseguenze, amministrative e penali, delle loro violazione», ha detto l’Assistente capo coordinatore (Acc) Fabio Ermoli che ha parlato ai ragazzi assieme al collega Acc Danilo Difruscia.

Gli agenti hanno interagito con gli studenti a partire dal racconto di esperienze reali e verosimili di dipendenza, da smartphone o da sostanze, di bullismo e cyberbullismo e di come evitare approcci pericolosi per strada o nei videogiochi online.

Nelle prossime settimane i ragazzi delle terze della Secondaria di primo grado di Castronno incontreranno anche degli agenti della Polfer (Polizia ferroviaria) a scuola: «A settembre molti dei nostri studenti dell’ultimo anno prenderanno il treno per andare a scuola – spiega il vicepreside Giancluca Zani – un ambiente e una routine nuova con cui vogliamo aiutarli ad approcciare nel modo corretto».