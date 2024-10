Playground d’artista a Giubiano: basket e rugby insieme nel nome dello sport

Un progetto di collaborazione che vede condividere gli stessi ideali di rispetto, fatica e sana competizione. E’ stato inaugurato sabato 5 ottobre il Playground di Giubiano “Aldo Levi”, un nuovo campetto da basket all’interno del centro sportivo del Rugby Varese. Un vero e proprio campetto d’artista realizzato da Francesca Cassani con Nine in the Paint in oltre 15 giorni di lavoro a terra con il pennello. Due grandi palloni da basket con al centro un pallone da rugby e il logo distintivo di 101% Rugby Varese. Alle 16 il taglio del nastro con il Sindaco Davide Galimberti, Assessore Stefano Malerba, il Vice Sindaco Ivana Perusin, il segretario del Basket Siamo noi Paola Bianchieri e due colonne del basket varesino Andrea Meneghin e Toto Bulgheroni.

La giornata è continuata con il memorial Fabrizio Panin dedicato al giovane giocatore tragicamente scomparso nel 2008. Commosse parole della madre “Il canestro e la meta sono i valori che auguro a questi ragazzi. La condivisione, l’amicizia ma anche la delusione sono i valori sui quali fondare la propria vita.”

E’ stata una giornata di festa che dalla mattina fino alla sera ha visto tornei, partite e incontri. Il torneo minibasket organizzato da Varese Basketball, a cui parteciperanno squadre come i Young Eagles e i Bugs Malnate, mentre contemporaneamente, il Rugby Varese ha tenuto un openday di minirugby. Nel pomeriggio un’esibizione di basket femminile a cura di ADPG Basket Gavirate, seguita da un torneo di minivolley e di minicalcio.