Quando la pizza è buona veramente: a Glocal Nico Acampora e la straordinaria storia di PizzAut

A Glocal raccontiamo spesso storie di persone che fanno cose molte belle e questa storia è sicuramente tra le più belle, perché parla di inclusione, di sogni realizzati e di una carica positiva che cambia vite e mondi.

Venerdì 8 novembre sarà al Festival Glocal Nico Acampora, il fondatore di PizzAut. L’appuntamento, proposto in collaborazione con Coop Lombardia, è alle 15 nella Sala Morselli della Biblioteca di Varese, come sempre ad ingresso gratuito.

“Vietato calpestare i sogni” è il titolo dell’incontro, durante il quale Nico Acampora racconterà la straordinaria storia di PizzAut e dei suoi ragazzi.

PizzAut è la pizzeria gestita da ragazzi autistici nata dalla caparbia volontà di Nico Acampora, padre di un bambino autistico, di dare un’opportunità vera alle persine autistiche per lavorare, per non essere isolate, per dimostrare che l’autismo è sicuramente una sfida ma non una barriera insormontabile che deve separare dal mondo. È un laboratorio di inclusione sociale e contemporaneamente un modello che offre lavoro, formazione e dignità alle persone autistiche.

Una sfida che Nico Acampora e i suoi ragazzi hanno vinto alla grande: insieme sono diventati famosi, insieme sono andati dal Papa e l’anno scorso per inaugurare la nuova pizzeria PizzAut che hanno aperto a Monza si è mosso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ma PizzAut non è solo la storia di Nico e dei suoi ragazzi, è il racconto di come attorno a questo progetto si siano raccolte e continuino a farlo tante realtà che credono in una società dove inclusione e partecipazione diventano un sogno condiviso.

Con Nico Acampora ci sarà Elisabetta Soglio, la giornalista del Corriere della Sera responsabile dell’inserto Buone Notizie.

