“Racconti di via Curtatone”, il presidio rilancia con un aperitivo-cena

Il bosco di via Curtatone è stato abbattuto, ma la mobilitazione continua, anche «in sostegno alle realtà che in tutta la provincia si oppongono al continuo ulteriore consumo di suolo».

È per questo che tutta la “comunità” aggregatasi intorno al presidio ora rilancia: sabato 19 ottobre dalle ore 18.00 “si terrà una apericena con racconti della lotta di via Curtatone”, ospitato alla Cuac di via Torino 64.

La serata serve anche per una raccolta di fondi per “una cassa comune per le spese legali” per chi deve far fronte ai provvedimenti amministrativi e anche denunce (viene citato anche il caso della denuncia per istigazione a delinquere presentata contro un aderente al presidio, di cui si è parlato nei giorni scorsi).

Di seguito il comunicato firmato collettivamente dal “presidio di via Curtatone”.