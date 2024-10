Risveglio fra le fiamme a Besozzo in via Roma: l’auto che brucia e le sirene

È stato un risveglio da dimenticare per chi abita in via Roma a Besozzo dove mercoledì mattina prima dell’alba le sirene si sono fatte largo fra le strade del centro storico per un’auto andata a fuoco.

Il fatto è avvenuto in via Roma, la strada secondaria e parallela al viale centrale che porta verso la stazione ferroviaria. Qui, passate le 5 è scattato l’allarme dato dai residenti.

L’auto avvolta completamente dalle fiamme era un’utilitaria, rimasta completamente carbonizzata dal rogo che ha divorato interni e pneumatici.

Sul posto un’autopompa dei vigili del fuoco che prima delle 6 ha domato le fiamme.

Sono in corso accertamenti per comprendere la dinamica dei fatti. Fonti sanitarie non rilevano feriti.