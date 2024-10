Una Giornata della meraviglia per i bimbi e contro la guerra, appuntamento in piazza a Varese con il claun Pimpa

Torna il 13 ottobre in più di 100 piazze italiane la quarta Giornata della Meraviglia. La manifestazione, che vedrà impegnati più di 500 fra enti e associazioni in tutta italia, è promossa dall’Ass. Per far Sorridere il Cielo – Odv che da più di 10 anni si occupa di regalare Meraviglia ai Bimbi della guerra, e nasce dal principio “Un bimbo a cui regali Meraviglia, sarà portatore sano di Pace” e dall’idea che “Tutti i Bambini hanno diritto a vivere il dono della Meraviglia, cosi da poter esprimere la propria creatività.”

Anche a Varese che gli ha dato i natali, si terrà l’evento, grazie all’impegno di diverse associazioni, portando in piazza Monte Grappa, sede dell’edizione 2024, i laboratori comuni in tutta Italia “Disegna una Meraviglia” e il “Gioco della Meraviglia”, che -prendendo spunto dal Manifesto delle “12 Fatiche dei Bimbi della guerra” – proveranno a porre una riflessione a tutti i presenti sulle situazioni di vita di Bimbi e Bimbe della guerra.

Tra loro ci sarà anche il promotore della giornata della meraviglia, il Claun Pimpa, al secolo Marco Rodari di Leggiuno, che da anni gira il mondo portando sorrisi ai bambini in guerra: insieme a lui, nell’evento varesino, ci saranno Sonia Milani e la sua Associazione 23&20, Varese in maglia, Domo Ludica, Amnesty International, La Casa del Giocattolo Solidale, Un Cuore con Le Ali e altre associazioni varesine pronte a distribuire meraviglia a bambini e famiglie.

LA GIORNATA DELLA MERAVIGLIA: UN MIRACOLO NATO A VARESE

La Giornata della Meraviglia, che ora è patrimonio di 100 città italiane, è nata a Varese: più precisamente da una chiacchierata tra Sonia Milani e Marco “Pimpa” Rodari sull’opportunità di fare una giornata semplicemente dedicata alla meraviglia, perchè potesse portare i suoi effetti benefici ai bimbi. Una giornata che, fin dalla prima edizione 4 anni fa, si è subito espansa in decine di altre città fino a raggiungere le 100 di quest’anno.

Ora il 13 ottobre è in procinto di diventare ufficialmente giornata nazionale della meraviglia: la proposta è in questi giorni in discussione alla Camera, dopo essere stata approvata al Senato. «Questa giornata è uno straordinario successo perchè Marco rappresenta proprio l’autenticità di questa missione: noi abbiamo detto sì, ed è subito esplosa», racconta Milani.

LA GIORNATA A VARESE

L’evento si svolgerà per la prima volta interamente in Piazza Monte Grappa a Varese, il 7 ottobre, con la speranza che il meteo sia clemente: «Speriamo che il tempo ci aiuti – ha infatti sottolineato Sonia – perché, altrimenti, rimanderemo il tutto al 20 ottobre, ma in quel giorno Marco non sarà più qui in Italia».

Marco “Claun Pimpa” Rodari , che con la sua attività di clown vive e testimonia da anni le sue esperienze nei luoghi di guerra, sottolinea l’importanza di portare meraviglia e gioia dove regna il dolore e la disperazione: «Facendo il clown nei luoghi di guerra, ricordi sempre lo sguardo un po’ spento dei bambini. Noi volevamo togliere questi ricordi bui e riportare a tutti la meraviglia». La giornata della meraviglia, spiega Marco, non si ferma però al giorno definito: «I numeri raccontano quello che avviene da 4 anni: la Giornata della Meraviglia c’è una volta all’anno in Italia, ma tutti i giorni, se possibile, nei luoghi di guerra». Un evento senza raccolta fondi: «La giornata parte volutamente così, solo per lanciare un messaggio: anche se poi ugualmente il risultato è che con questa iniziativa abbiamo dato oltre 70mila pasti e oltre 80mila giorni di scuola».

Laura Caruso, che rappresenta l’Ufficio Scolastico Provinciale ma è anche e soprattutto garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza di Varese, ha sottolineato: «Per le scuole sarà una settimana della meraviglia, non solo un giorno. Pimpa ha realizzato un video dove racconta la sua esperienza e chiede ai bimbi di proporre soluzioni di pace che verrà mostrato nelle scuole primarie: siamo curiosi di ascoltare le loro risposte»

In qualità di garante dei diritti dell’infanzia e adolescenza, Caruso invece spiega: «Abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi piu grandi con un momento di sensibilizzazione al tema ma soprattutto di orientamento: le professioni sociali sono molto particolari e vanno perseguite con grande motivazione. Marco ha aiutato moltissimo a scaldare i cuori dei ragazzi».

Anche l’assessore ai servizi sociali di Varese Roberto Molinari ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativadi Claun Pimpa: «Sappiamo che i drammi che vivono i ragazzi che incontri non sono risolvibili ma quello che fai è di cercare di dire che c’è ancora un futuro, e questo futuro appartiene a loro. Con tutto quello che succede intorno a noi, la cosa migliore da fare è riportare la speranza».

L’assessora Rossella Dimaggio ha ricordato come nelle scuole la realtà della guerra sia diventata più vicina: «Prima ancora che assessora, io sono stata maestra per decenni. Sempre nelle nostre classi si è parlato di pace, ma spesso prima era più che altro un esercizio retorico. Adesso purtroppo l’esperienza della guerra è molto piu vicina, fin da quando abbiamo inserito i primi bambini ucraini e abbiamo dovuto inibire il suono della campanella perchè quando risuonava loro si nascondevano sotto i banchi».

IL PROGRAMMA

La giornata della meraviglia a Varese è in piazza Monte Grappa domenica 13 ottobre dalle 10 alle 17.30.

Due gli appuntamenti principali: alle 10 sono previsti i saluti istituzionali, il coro delle Mani Bianche e lo Spettacolo del Clown Il Pimpa. Alle 15 una esibizione di danze dal mondo con la Compagnia EntindanZ

Dalle 10.30 in piazza ci saranno però, per tutta la giornata, Truccabimbi, Laboratori creativi, Giochi, Laboratori in inglese con Kid&Us in collaborazione con la Città di Varese, Esibizioni e prove di pattinaggio con ASA Skate Planet – Scuola di pattinaggio artistico, Laboratori tematici su”Le 12 fatiche dei bimbi della guerra”

Infine, la giornata si concluderà con il lancio di bolle di sapone.

Per ulteriori informazioni www.giornatadellameraviglia.it