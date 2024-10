Si abbassano le temperature, il comune di Varese: “Potete accendere i caloriferi”

Le temperature cominciano a scendere sensibilmente, la pioggia rende umidi tutti i muri e il comune di Varese interviene con una nota per i cittadini che chiedono se è già possibile, prima della data del 15 ottobre accendere i caloriferi dando risposta positiva.

«Dato l’abbassamento delle temperature al di sotto della media stagionale, il Comune di Varese ricorda che ai sensi delle normative vigenti è possibile attivare gli impianti di riscaldamento prima del 15 ottobre, purché nel limite delle sette ore giornaliere di attivazione» spiega infatti la nota.

CHI E COME PUÒ ACCENDERE I CALORIFERI

L’attivazione anticipata, come previsto dalla normativa, riguarda sia gli edifici pubblici sia privati, per un tempo massimo di sette ore al giorno comprese tra le 5 e le 23, in ambienti che per gli edifici residenziali non dovranno superare i 20 gradi, mentre per edifici adibiti ad attività industriali o artigianali la temperatura non dovrà superare i 18°C, in entrambi i casi con + 2°C di tolleranza. Le strutture adibite a ospedali, case di cura, edifici per minori, anziani o persone fragili, scuole materne, asili nido, piscine e saune non sono soggetti ai limiti sulla temperatura massima.