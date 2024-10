Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso chiusa la stazione di Fino Mornasco

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività connesse all’ammodernamento degli impianti di esazione, sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate, dalle 5:00 di lunedì 7 alle 23:00 di lunedì 28 ottobre, in modalità continuativa.

In alternativa, si consiglia di utilizzare gli svincoli di Lomazzo nord o di Como Centro.