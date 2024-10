Tre generazioni: la famiglia Taiano e l’Osteria della pista di Casorate premiati da Regione Lombardia

Tre generazioni diverse tra la i tavoli, il bancone, la hall dell’albergo. I nonni, i genitori, oggi i figli, domani anche i nipoti: la famigalia Taiano gestisce dal 1971 la storica “Osteria della Pista” di Casorate Sempione, struttura nata nel 1875, legata – nel nome – alla tradizione equestre della zona.

La famiglia Taiano è stata premiata da Regione Lombardia durante la cerimonia dedicata al “Riconoscimento delle Strutture Ricettive Storiche e di Qualità”. L’evento ha celebrato 109 strutture in tutta la regione, di cui tre nella provincia di Varese: il Palace Grand Hotel, l’Hotel Ungheria e l’Osteria della Pista.

«Siamo attivi come famiglia Taiano dal 1971, dai tempi di mio nonno» dice Celeste Tajano, che rappresenta la terza generazione della famiglia. «Con la quarta in arrivo», dice con sorriso riferendosi ai figli.

Alla cerimonia a Palazzo Lombardia, Celeste ha partecipato insieme a sua madre, Teresa Ferrara, descritta come «la colonna portante» dell’attività, a sua moglie Francesca e alla sorella Silvia con il cognato Giacomo. Insieme al padre, Ezio, sono ancora oggi il “cuore” di una struttura che impiega circa 35 persone, tra accoglienza, ristorante, transfer in pullmino che vanno a recuperare clienti a Malpensa o a portarli la mattina per il volo.

Oggi l’Osteria insiste nella zona dell’aeroporto di Malpensa, turismo e servizi per l’aeroporto hanno sostituito l’utenza legata alla originaria tradizione equestre della brughiera (che è comunque ancora attiva, erede di grandi successi anche sportivi). Questo riconoscimento rappresenta per la famiglia un’importante conferma del loro impegno: «Abbiamo un’ottima reputazione, e questo premio ci dà lo stimolo per fare ancora meglio».