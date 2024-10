Tutti gli interventi di asfaltatura previsti a Gallarate

In questi giorni, con il tempo stabile, sono particolarmente visibili a Gallarate i cantieri di rifacimento del manto stradale, su diverse vie, spesso anche in singole sezioni di vie.

Sempre in questi giorni su tratti rinnovati (e anche su altri segnalati) si sta procedendo al rifacimento della segnaletica, un tema che era emerso anche nei mesi scorsi nel dibattito sulla sicurezza stradale in città.

Di seguito i vari interventi previsti, realizzati e in corso

STRADE (LAVORI ESEGUITI E TERMINATI)

VIA ERCOLE FERRARIO (TRATTO DA VIA F.LLI BANDIERA A CIV.30;

VIA DEL LAVORO (TRATTO DAL CIV.3 AL CIV.1);

VIA CURIONI (TRATTO DA VIA VENEGONI A VIA MAMELI);

VIA DEI MILLE (TRATTO DA VIA BELLINI A VIA BETTOLINO);

VIA CONFALONIERI (TRATTO DA VIALE DEI TIGLI AL CIV.5);

VAI PER BESNATE (TRATTO DA PIATTAFORMA ECOLOGIACA FINO AL TRATTO ASFALTATO NELL’ANNO 2022);

VIA PER BESNATE (TRATTO PARALLELA ALL’AUTOSTRADA A8);

VIA VITTORIO VENETO (TRATTO PARTE CORSIA LATO CENTRO COMMERCIALE);

VIA CESARE CORRENTI (TRATTO DA VIA DEI PIOPPI AL CIV.37)

VIA SICILIA (TRATTO CABINA ENEL A STRADA STARRATA LATERALE);

VIA TOSCANA ( TRATTO CAROSELLO CENTRALE);

VIA CASCINA CALCATERRA (TRATTO DA VIA TIRO A SEGNO A INCROCIO);

VIA MONTE SANTO (TRATTO DA VIA FRIULI A VIA MONFALCONE)

VIA PRADISERA (LATERALE VERSO VIA CAMPO DEI FIORI).

MARCIAPIEDI (LAVORI ESEGUITI E TERMINATI)

VIA TROMBINI (TRATTO FRONTE PARCO COMUNALE);

VIA TICINO/VIA NOVARA (TRATTO DA PARCHEGGIO CIV.5 DI VIA NOVARA FINO INGRESSO VIA TICINO).

PISTA CICLABILE LAVORO ESEGUITO E TERMINATO

VIA MONTELEONE (ADATTAMENTO PISTA CICLABILE)

STRADE CHE SONO AL MOMENTO IN LAVORAZIONE

VIA N.SAURO INTERSEZIONE INCROCIO VIA LUINI;

VIA VARESE (TRATTO DA VIA CRESPI A CIV.13);

SEGUIRANNO SUCCESSIVAMENTE ESEGUITE LE ALTRE OPERATIVITA’ DI MANUTENZIONE SULLE RIMANENTI STRADE/MARCIAPIEDI ED I RELATIVI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA VIABILITA’ DI SEGUITO ELENCATE:

STRADE

VIA XXIV MAGGIO (TRATTO DA VIA MAMELI A PASSAGGIO PEDONALE);

VIA LAZZARETTO (TRATTO DA CIV.34 A LIMITE STRADA GIA’ ASFALTATA);

VIA GORIZIA (TRATTO DA VIA MEZZANELLA A VIA GENARAL DELLA CHIESA);

VIA ARCONTI (TRATTO DA INCROCIO VIA VESPUCCI/V.LE LOMBARDIA AL CIV.8;

LARGO DEGLI ALPINI CARDINAL SCHUSTER (MODIFICE VIABILITA’ PER LA SICUREZZA)

MARCIAPIEDI

VIA TORINO (TRATTO DA VIA CADORE A VIATORINO CIV.13/15);

VIA CARLO NOE’ (TRATTO DA VIA NOVARA A VIA STELVIO);

VIA GORIZIA (TRATTO DA VIA MOGGIO UDINESE VERSO CASSANO MAGNAGO);