Un doppio concerto per la “nuova” sala polivalente di Morazzone

Il Comune di Morazzone annuncia l’apertura della sala polivalente Mazzucchelli, recentemente ristrutturata, ammodernata e ampliata.

Per inaugurare la nuova sala, il 20 ottobre si terrà un evento musicale speciale: “100 anni di Rapsodia”.

La rinnovata struttura, situata in via XXVI Agosto n° 6, accoglierà il pubblico con un doppio concerto alle ore 18:00 e alle 21:00. L’evento, realizzato in collaborazione con la Banda MAM, proporrà le musiche di George Gershwin, eseguite dalla Banda MAM dei ragazzi di Morazzone, diretti da Stefano Zanrosso e con la partecipazione del pianista Paolo Mingardi.

“Questa apertura rappresenta un significativo arricchimento dell’offerta culturale del nostro comune, offrendo uno spazio versatile e moderno per eventi e attività della comunità” afferma il sindaco Mazzucchelli.

L’accesso all’evento di apertura è su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni, i cittadini possono contattare il numero WhatsApp 3495233331 o utilizzare i codici QR presenti sulla locandina ufficiale.

Si invita la cittadinanza a partecipare a questo momento importante, che celebra non solo la musica, ma anche il rinnovato impegno per la cultura e l’aggregazione sociale nel nostro territorio.