“Un Sonno Bestia”, a Cassano Magnago una mostra per i 30 anni del Circolo Legambiente “Il Presidio”

Il Circolo Legambiente “Il Presidio”, in occasione del trentesimo anniversario della propria fondazione, porta a Cassano Magnago la mostra “Un sonno bestia, il sonno nel mondo animale” che sarà esposta dal 12 al 20 ottobre presso la ex Chiesa di San Giulio, in via San Giulio 198. Realizzata da Ecozoica, società che si occupa di comunicazione relativa ad ambiente e biodiversità, l’esposizione scientifica analizza il sonno e le strategie adottate dalle varie specie per far fronte alla necessità di dormire, esigenza comune a tutto il regno animale.

“Un sonno bestia” comprende scatti di fotografi anche di fama internazionale, pannelli esplicativi illustrati e video con interviste a esperti ed esperte del settore.

La mostra è stata presentata per la prima volta nel 2023 al Festival della scienza di Genova, uno degli avvenimenti più importanti per la diffusione della cultura scientifica e punto di riferimento a livello internazionale. In seguito è stata allestita in musei prestigiosi, come il Museo di storia naturale di Pisa, o in occasione di eventi, come la recente “Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori” organizzata dall’Università dell’Insubria.

Un’occasione da non perdere, quindi, per conoscere un importante aspetto, in parte ancora inesplorato, della vita della fauna.

La mostra verrà inaugurata sabato 12 ottobre alle ore 11 e sarà visitabile tutti i giorni secondo gli orari di apertura indicati sul sito del Circolo (https://www.legambientecassanomagnago.it/eventi/un-sonno-bestia/).

Sono previste anche quattro visite guidate, nei pomeriggi di sabato e domenica. L’ingresso è gratuito, anche per le visite guidate per le quali è però necessario prenotarsi tramite il sito.