Una nuova barella per Sos Malnate: apre la raccolta fondi

Apre una raccolta fondi per Sos Malnate, che intende acquistare una nuova barella autocaricante. «Attualmente – spiegano dall’associazione – i nostri mezzi sono equipaggiati con barelle standard, dotate di ruote piccole e senza meccanismi avanzati per facilitare il lavoro dei soccorritori. Per migliorare l’efficienza e la sicurezza durante i trasporti, abbiamo deciso di acquistare un nuovo modello di barella con posizioni intermedie e ruote maggiorate. Queste nuove barelle ridurranno significativamente lo sforzo richiesto ai soccorritori e miglioreranno il comfort dei pazienti, soprattutto in situazioni d’emergenza su terreni sconnessi.

Per maggiori informazioni sulla barella e le modalità di raccolta fondi è possibile visitare il sito di Sos Malnate (guarda qui)