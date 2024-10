Una serata “magica” al circolo “Sarisc” di Voltorre

Il Centro Aggregazione “Sarisc” di Voltorre, in collaborazione con “La Varese Nascosta”, presenta un evento speciale, una serata che potremo definire “magica” in cui alle letture, tratte dai libri delle scrittrici, interpretate da Laura Lampugnani e Rossana Girotto, si alterneranno le descrizioni e le curiosità sulle antiche tradizioni, le filosofie degli avi, l’uso di oggetti tipici e il loro significato simbolico, nell’ambito della nostra cultura descritte e presentate dalla scrittrice Cesarina Briante.

Appuntamento venerdì 25 ottobre 2024, alle 20:30. La serata, che promette un’atmosfera suggestiva e misteriosa, si terrà in via 1° Maggio 7/9 a Voltorre di Gavirate e sarà arricchita da un drink di benvenuto.

L’evento è a ingresso libero, ma i posti sono limitati, per cui è consigliata la prenotazione contattando Bruno al numero 3801877677. Questa serata rappresenta un’opportunità per immergersi in un’atmosfera magica anche attraverso la lettura e l’ascolto di brani e celebrare l’arrivo della stagione autunnale con un tocco di mistero e tradizione.