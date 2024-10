Uyba Eurotek all’esordio in casa: Busto chiede strada a coach Parisi

Domenica 13 ottobre (ore 17) le luci della e-Work Arena si accendono sulla prima partita casalinga della stagione per la Eurotek UYBA Busto Arsizio. Le biancorosse ospiteranno il Volley Bergamo 1991 di coach Carlo Parisi, per sempre nel cuore dei tifosi bustocchi come uno dei grandi protagonisti del triplete 2012. Un legame, quello con il tecnico potentino, indissolubile ma che non dovrà “intenerire” le Farfalle una volta in campo.

Le orobiche tra l’altro arrivano dalla vittoria contro Perugia per 3-0 e cercheranno di ripetere il risultato per portare a casa tre punti importanti per la classifica. La UYBA dal canto suo trova in Bergamo un’avversaria potenzialmente alla propria portata dopo l’esordio impossibile sul campo dell’Imoco Conegliano. E quindi una occasione per lasciare quota zero.

Coach Parisi potrebbe schierare il sestetto composto da Evans in regia, in diagonale con Adriano; Manfredini e Strubbe al centro, Mlejnkova e Cese Montalvo in attacco e Armini libero. Per la UYBA la formazione resta un’incognita: con l’assenza di Van Der Pijl, coach Caprara ha diverse opzioni, soprattutto in posto 4, dove Piva, Kunzler e Olaya si contendono il ruolo da titolare. Ballottaggio possibile anche al centro dove Howard scalpita per una maglia da titolare in alternativa al duo Sartori-Van Avermaet.

Quella di domenica sarà una prima volta ufficiale anche per gli Amici delle Farfalle, i tifosi UYBA più caldi, che potranno tornare a occupare quella che è stata ribattezzata “curva AdF” (quella dalla parte della panchina ospite per intenderci, già anni fa cuore del tifo biancorosso) e incitare le loro beniamine con i loro cori.

A presentare la gara, le parole di coach Giovanni Caprara: «Mi aspetto una gara completamente diversa da quella giocata con Conegliano, dove abbiamo dovuto prenderci tanti rischi in attacco, commettendo molti errori. Con Bergamo dovremo interpretare la partita in un altro modo, evitando di regalare troppi punti alle avversarie e mettendo in campo intelligenza nel capire le varie situazioni di gioco. Credo che battuta e muro-difesa potranno essere le chiavi per una buona prestazione».

Busto ha vinto entrambe le partite amichevoli disputate in precampionato, a Sondrio e in viale Gabardi ma Caprara non si fida dei risultati “balneari”. «Mi aspetto di vedere una Bergamo molto diversa da quella incontrata in pre-season: la squadra di Carlo Parisi è migliorata molto ed è assolutamente da non sottovalutare. Siamo molto eccitati di giocare in casa davanti al nostro pubblico, nella nostra arena che amiamo tanto: cercheremo di dare ai nostri tifosi la prima soddisfazione del campionato».

Eurotek Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola

Bergamo: 1 Piani, 3 Virginia, 5 Carraro, 7 Bolzonetti, 8 Strubbe, 9 Mistretta (L), 10 Armini (L), 11 Farina, 13 Evans, 15 Manfredini, 16 Mlejnkova, 22 Alcantara, 23 Spampatti (L), 24 Crevenna, 26 Cese Montalvo