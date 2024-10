Varese nella nuova Guida Gambero Rosso 2025: ecco i ristoranti nominati

È uscita la nuova Guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso, dove la provincia di Varese è ben rappresentata con una varietà di proposte che spaziano dalla tradizione all’innovazione (per acquistare la guida clicca qui).

Sono 16 i ristoranti segnalati, dal lago Maggiore al Saronnese: tra questi, troviamo il Le Colonne al Sacro Monte di Varese, che offre una cucina raffinata e una vista spettacolare, e sempre a Varese, Da Annetta, vera istituzione di Capolago che continua a proporre piatti legati alla tradizione del territorio. A Besozzo, l’Osteria del Sass si distingue per la sua cucina creativa e l’utilizzo di prodotti stagionali.

A Gallarate, spicca l’Ilario Vinciguerra Restaurant, con una proposta di alta cucina che mescola mare e terra, mentre a Malnate il Crotto Valtellina mescola il fascino rustico delle tradizioni valtellinesi a piatti innovativi grazie alla famiglia Valbuzzi.

Tra i ristoranti segnalati spiccano anche tre ristoranti stellati Michelin: La Tavola dell’Hotel Il Porticciolo di Laveno Mombello, dove lo chef Riccardo Bassetti propone una raffinata cucina di pesce, Acquerello di Fagnano Olona, con la cucina elegante e innovativa di Silvio Salmoiraghi, e il Sui Generis di Saronno, che, con i suoi pochi coperti e una proposta moderna e creativa, è stato la rivelazione delle nuove stelle.

Ma la guida del gambero Rosso va oltre, e segnala altri ristoranti iconici, come i più noti di Olgiate Olona più noti: lo storico Ma.Ri.Na, specializzato in piatti di mare, e il nuovissimo Acqua Restaurant, che offre cucina gourmet. A Origgio, il “ristorate di pesce con orto” Olio si distingue per attenzione ai dettagli e uso sapiente delle materie prime e La Piazzetta per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Dall’altra parte della provincia spicca l’Osteria D’Alberto, osteria contemporanea a Brissago Valtravaglia.

Sul versante del lago, a Ranco, lo storico ristorante Il Sole di Ranco continua, grazie allo chef Davide Brovelli a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca una cucina ricercata con una vista sul lago Maggiore spettacolare. Tra i ristoranti storici, occupa un saldo posto anche Da Venanzio a Induno Olona, per chi ama la tradizione nella sua massima espressione. Chiude la lista, in ordine alfabetico per comune, Il Peschereccio di Vedano Olona.

Nessuno di questi vanta tre forchette, l massimo riconoscimento della guida, ma quattro di loro ne hanno conquistate due (Il Le Colonne di Varese, Acquarello di Fagnano Olona, Acqua di Olgiate Olona e Ilario Vinciguerra restaurant) e quattro ne hanno conquistati una (L’Osteria D’Alberto di Brissago Valtravaglia, il Crotto Valtellina di Malnate, il MaRiNa di Olgiate Olona, e Olio di Origgio).

MOLTE NOVITÀ NELLA GUIDA RISTORANTI D’ITALIA 2025 DEL GAMBERO ROSSO

La nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia 2025 con 2.425 locali recensiti e 400 nuove aggiunte, è una finestra sulle tendenze della ristorazione italiana, che vede sempre più locali adottare un approccio contemporaneo e informale.

A primeggiare nella classifica delle Tre Forchette, sono ristoranti stellati come il Ristorante Reale di Niko Romito e Piazza Duomo di Enrico Crippa. Tra le novità emergenti ci sono sei nuove eccellenze, tra cui il Ristorante Dina e I Tenerumi del Therasia Resort a Vulcano.

Anche le trattorie stanno evolvendo, come dimostra la sezione Tre Gamberi, che premia 40 locali che offrono piatti raffinati ma accessibili. In aggiunta, la guida premia 11 wine bar con le Tre Bottiglie e 8 locali di cucina etnica con i Tre Mappamondi, riconoscendo la continua ricerca di nuove esperienze gastronomiche. Infine, 22 Premi Speciali celebrano talenti emergenti, l’innovazione e la sostenibilità.

La Lombardia si conferma regina della ristorazione con 317 insegne, 31 nuovi ingressi, 11 Tre Forchette, 6 Tre Gamberi, 1 Tre Bottiglie, 2 Tre Tavole, 3 Tre Mappamondi e 5 premi speciali.