VareseNews con 30 anni di storie, Sarajevo e l’intelligenza delle piante: serate imperdibili a Glocal 2024

Oltre al ricco programma formativo per giornalisti e mondo della comunicazione, Glocal si apre a un pubblico più ampio con diversi eventi serali dedicati a storie di resistenza e scienza, e a una selezione di documentari proiettati all’interno della rassegna Glocal DOC.

Le proiezioni si terranno al MIV – Multisala Impero Varese e al Cinema Nuovo. Ad aprire la sezione documentaristica sarà, il 2 novembre, l’evento speciale “Tiziano Terzani: Il viaggio della vita”,diretto da Mario Zanot, che esplora la sfera privata e intima dello scrittore di culto.

A seguire domenica il documentario “La valanga azzurra” di Giovanni Veronesi, da poco presentato al Festival del cinema di Roma.

Quest’edizione segna anche una tappa importante per VareseNews. Venerdì 8 novembre, la serata a Ville Ponti sarà dedicata alla serie podcast dal titolo Cara VareseNews… “Dal Circolino a Materia” e realizzato dalla redazione in collaborazione con Chora Media. Il podcast racconta tre decenni di storie del territorio varesotto, prendendo ispirazione da un progetto di VareseNews, del 2008, che ha trasformato in spettacolo teatrale le lettere al direttore inviate dai lettori al giornale. A condurre l’incontro sarà Francesca Milano, direttrice di Chora news. Saranno presenti il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, gli otto protagonisti delle storie narrate, gli autori del podcast e i giornalisti della redazione.

Un altro appuntamento di grande interesse sarà la conferenza con Stefano Mancuso, prevista per sabato 9 novembre, sempre a Ville Ponti. Scienziato di fama mondiale e tra i maggiori esperti di neurobiologia vegetale, Mancuso illustrerà le sue ricerche sulle piante come esseri intelligenti e sensibili, capaci di apprendere, ricordare e prendere decisioni. L’incontro offrirà un’occasione per riflettere sul ruolo cruciale delle piante per il futuro del nostro pianeta.

Da non perdere anche la serata inaugurale del festival, giovedì 7 novembre al Cinema Nuovo, con la proiezione del documentario Il respiro di Sarajevo. Diretto da Fabiana Antonioli e Andrea D’Arrigo, il film ripercorre la storia di Sanja e Zoran, una coppia fuggita dall’assedio di Sarajevo nel 1993 per rifugiarsi in Italia. Il documentario offre uno sguardo profondo sulla resilienza e sulle contraddizioni di Sarajevo, e include testimonianze come quella di Bogdan Tanjević, allenatore del Bosna vincitore della Coppa Europa di basket nel 1979 contro la Pallacanestro Varese.

La proiezione sarà preceduta dalla premiazione del concorso Glocal DOC, che celebra i migliori documentari del festival.

Le proiezioni al MIV e al Cinema Nuovo, così come le serate a Ville Ponti, sono ad ingresso libero e gratuito. È possibile prenotarsi anche sul sito ufficiale del Festival: www.festivalglocal.it .

Sono oltre quaranta gli appuntamenti in programma a Glocal, il festival di giornalismo che si terrà a Varese dal 7 al 9 novembre. Per tre giorni, la città sarà animata da eventi che vedranno la partecipazione di professionisti della comunicazione, giornalisti di grandi gruppi editoriali o di realtà iperlocali.

Il tema scelto per quest’anno è “Domande”. Gli incontri esploreranno l’importanza di porre le giuste domande nell’era dell’intelligenza artificiale, affinché questa diventi un valido strumento di lavoro. La riflessione si estenderà alla capacità dei giornalisti di interrogarsi e di interrogare: un’abilità cruciale in questa professione.