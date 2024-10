Varesina in campo per restare in vetta; una neopromossa per la Castellanzese

Mercoledì 2 ottobre i tre gironi da venti squadre (A, B e C) della Serie D scenderanno in campo per disputare il secondo turno infrasettimanale della stagione valido per la sesta giornata di campionato. Nel Girone A il Varese viaggia in direzione dell’Oltrepo (QUI l’articolo) mentre nel raggruppamento B tocca a Varesina e Castellanzese. La formazione di Spilli sarà impegnata in casa del ChievoVerona con calcio di inizio previsto alle 14.30. Dopo mezz’ora, alle 15, prenderà il via anche l’incontro che vedrà protagonista la Castellanzese che ospiterà il neopromosso Ciliverghe.

CHIEVOVERONA – VARESINA

(Arbitro: Martini di Valdarno – Assistenti: Scorteccia e Guiducci)

La Varesina arriva a questo secondo turno infrasettimanale stagionale da prima della classe, dopo che lo scorso fine settimana è riuscita a strappare una vittoria preziosissima contro il Fanfulla, grazie all’1-0 firmato dal capitano Marco Gasparri. Il contemporaneo pareggio del Desenzano contro il Breno, squadra che aveva strappato un punto anche al Varesina Stadium, ha permesso alle Fenici di allungare di due punti in classifica rispetto ai gardesani.

Mercoledì, la squadra di mister Marco Spilli ha in programma una partita in trasferta sull’ostico campo del ChievoVerona. La squadra allenata da mister Alessandro Pontarollo ha totalizzato fin qui 5 punti e si trova al momento nei bassifondi della classifica. I Mussi Volanti sono reduci da una sconfitta ed un pareggio negli ultimi due impegni, entrambi disputati lontano da Verona, contro Breno e Sant’Angelo. Fin qui i biancoblu hanno ottenuto solamente una vittoria, nella gara interna contro il Fanfulla per 3-0.

CASTELLANZESE – CILIVERGHE

(Arbitro: Gargano di Bologna – Assistenti: Melnychuk e Amorello)

La Castellanzese ritorna a giocare al “Provasi” dopo il pareggio a reti inviolate ottenuto lo scorso sabato sul campo del neopromosso Vigasio. Nel turno infrasettimanale i neroverdi hanno in programma la sfida contro un’altra squadra neopromossa, il Ciliverghe. Le due squadre in classifica sono distanziate da un punto con la squadra di mister Corrado Cotta che fin qui ha accumulato sette punti, invece la compagine gialloblu è invischiata in un gruppo nutrito di squadre a quota sei, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

Il passo falso per la squadra di mister Paolo Quartuccio è arrivato nella scorsa giornata contro la Casatese Merate che si è imposta per 4-1 allo stadio Casa Cili. A Castellanza negli ultimi giorni ci sono stati una serie di avvicendamenti. Infatti, gli attaccanti David Gueye e Stefano Longo hanno rescisso i rispettivi contratti. In entrata sono stati annunciati tre nuovi innesti. In difesa è arrivato Riccardo Beretta, a centrocampo è stato inserito Lorenzo Marrone, in arrivo dal Campodarsego. Infine, nel reparto avanzato ha firmato Stefano Padovan, ex Asti, cresciuto nel vivaio della Juventus.