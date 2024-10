Vax Day all’Asst Valle Olona: porte aperte i prossimi 5 e 6 ottobre per le categorie a rischio

È possibile da oggi, 1 ottobre, prenotare il vaccino antinfluenzale per le categorie previste dalla normativa attraverso il link:

https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/

Nelle giornate del 5 e 6 ottobre avranno accesso libero esclusivamente le seguenti categorie, alle quali la vaccinazione è offerta gratuitamente:

– Bambini e ragazzi di età 6 mesi – 17 anni

– Soggetti a partire da 60 anni (nati nel 1964 e precedenti)

– Donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”

– Persone a rischio per status o patologia secondo la tabella “Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità)” della Circolare Ministeriale 0014845-20/05/2024-DGPRE-DGPRE-P, visibile al seguente link, con particolare attenzione al personale Sanitario:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2024&codLeg=100738&parte=1%20&serie=null

– Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato) Anti Covid19 | è possibile prenotarsi da subito, tramite il link

https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/

Sarà utilizzato il vaccino Comirnaty JN.1, 30 MCG per adulti a partire dai 12 anni, in offerta gratuita.

La vaccinazione è raccomandata in particolare alle categorie previste dalla Circolare Sanità n. 0027825 del 17/09/2024.

Le vaccinazioni saranno somministrate in entrambe le giornate, nei Centri Vaccinali di Busto Arsizio, Gallarate (8.30-13.30) e Saronno (8.30-12.30) con accesso gratuito.

In caso di somministrazione di ambedue le vaccinazioni, le stesse potranno essere co-somministrate.

Saranno proposte, previa valutazione degli operatori sanitari, anche la vaccinazione antipneumococcica e/o la vaccinazione anti-herpes zoster.

Per le categorie meglio precisate sul link https://www.asst-valleolona.it/vaccinazioni-over-65-e-o-soggetti-fragili/, le predette vaccinazioni saranno erogate gratuitamente.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente ai Centri Vaccinali, i cui recapiti sono visibili sul seguente link: Distrettualizzazione delle attività vaccinali: si rafforzano la capacità di offerta e la prevenzione – ASST Valle Olona (asst-valleolona.it)

A partire dal 4 novembre la vaccinazione sarà disponibile gratuitamente per tutti.

«Mi preme sottolineare l’importanza cruciale delle vaccinazioni, in un momento in cui la salute di tutti noi è più che mai fondamentale – sottolinea il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, Dott. John Tremamondo – Voglio fare un appello ad ognuno: vaccinatevi. I Vax Day che proponiamo, di concerto con quanto richiesto da Regione Lombardia, hanno una forte valenza di sensibilizzazione e prevenzione cui tutti dovrebbero accedere per proteggere sia noi stessi che gli altri e ridurre quanto più possibile la diffusione di virus e batteri in un’ottica, appunto, di salute pubblica».