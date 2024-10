Via al cantiere sulla superstrada di Malpensa: code di almeno 10 minuti

Parte il cantiere sulla superstrada 336 “di Malpensa”, tra Casorate e il Terminal 2 dell’aeroporto, e subito si deve fare i conti con le code e l’allungamento dei tempi di percorrenza per l’accesso allo scalo dalla A8. I lavori sono legati al cantiere per la costruzione della nuova ferrovia Gallarate-T2.

Formalmente le limitazioni partivano sabato ma l’impatto si è visto da lunedì mattina. Come previsto, il restringimento a una sola carreggiata (con una sola corsia per senso di marcia) ha causato inevitabilmente l’aumento dei tempi di percorrenza, per i viaggiatori e anche per i lavoratori in aeroporto.

Quanto tempo ci vuole ad andare a Malpensa?

Ovviamente gli incolonnamenti variano molto a seconda degli orari, tenendo conto anche che “l’ora di punta” dell’aeroporto non è quella del traffico consueto: prima dell’alba la percorrenza segnalata da Google Maps era di 30′ superiore al normale, dall’A8 (Busto Arsizio) in direzione Malpensa. Analogo l’impatto intorno all’ora di punta “canonica”, intorno alle 8 del mattino. Alle 10.30 invece la previsione di Google era +10 minuti. Dopo le 11 era segnalato rallentamento, ma non è segnalato esplicitamente il ritardo previsto (viene data solo la previsione di percorrenza).

Tra il personale dell’aeroporto sono girate segnalazioni che parlano addirittura di tempo di percorrenza di un’ora e trenta da Busto Arsizio, forse come forma di “precauzione” per non arrivare in ritardo.

Dove ci sono rallentamenti sulla superstrada di Malpensa?

Il cantiere riguarda il tratto compreso tra l’uscita Casorate-Cardano e la rampa per il Terminal 2 di Malpensa.

La previsione di circolazione su corsia unica per senso di marcia è fino al 29 ottobre. Dal 30 ci sarà una carreggiata provvisoria, in attesa della fine dei lavori.

Da Milano è consigliabile accedere all’aeroporto di Malpensa attraverso la autostrada A4 e superstrada 336 dir.