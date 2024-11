Gallarate piange Tina, la “Regina Luganighetta”

La città di Gallarate dice addio a Tina Bonaccorso, la “Regina Luganighetta”, un volto conosciuto da tanti bambini e cittadini gallaratesi, almeno nei giorni del Carnevale.

Tina era infatti la “spalla” di Re Risotto, la maschera ideata e interpretata dal mitico Pietro Tenconi , scomparso nel 2021. Ed era stata lei a dare corpo ai due personaggi, con i costumi.

“Oggi Pro Loco Gallarate piange la scomparsa di Concetta (Tina) Bonaccorso, vedova Storelli, volto storico della nostra Pro Loco, insieme a Pietro Tenconi promotrice delle maschere storiche di Gallarate, cucite personalmente da lei. Tina ha impersonato Regina Luganeghetta fino a pochi anni fa e con Pietro Tenconi, storico Re Risotto ha portato il nome di Gallarate in moltissimi Carnevali in Lombardia e Piemonte”.

Modellista e sarta molto conosciuta e apprezzata in Gallarate, Tina aveva fondato una scuola di taglio e cucito in “Contrada del Brodo” (la zona più popolare del centro storico cittadino): una fusione tra l’esperienza professionale e la passione per la cultura popolare per la città.