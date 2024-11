A Cardano al Campo una domenica di sport e benessere per la giornata mondiale contro il diabete

In occasione della Giornata mondiale del diabete 2024, domenica 17 novembre, l’associazione Dolce Vita organizza: “ In forma per vivere bene con il diabete”.

L’evento è gratuito e mira alla prevenzione del diabete: come una sana alimentazione, associata ad un regolare esercizio fisico, può migliorare la salute di tutti.

«Questa giornata vuole sensibilizzare la popolazione verso una malattia subdola e silenziosa che sta dilagando» spiega Elisabetta Bombaglio, presidente dell’Associazione Dolce Vita che domenica invita la popolazione a una giornata di sport e benessere dove sarà presente la dottoressa Serena Martegani specialista in medicina dello sport che parlerà dei benefici del movimento nella vita quotidiana.

« Il diabete, a soprattutto se di tipo 2, viene sottovalutato – commenta la presidente – Invece occorre informarsi, conoscere e conoscersi. Oggi la scienza e la tecnologia hanno fatto passi da gigante, la qualità della vita di noi diabetici è nettamente migliorata».

L’associazione ha dunque un duplice scopo: informare e sensibilizzare. « Proponiamo attività che puntano al movimento per migliorare il benessere. Le nostre iniziative sono sempre aperte a tutti, in modo trasversale perchè è una questione cheriguarda tutti indipendentemente dall’età o dal genere».

Domenica il ritrovo è in una palestra a Cardano al Campo dove non sono richieste le scarpe da ginnastica ma le calze antiscivolo: « È una palestra particolare dove è favorito il contatto con la terra – commenta Elisabetta Bombaglio – Si farà sport e poi si proverà la glicemia. La dottoressa Martegani tratterà poi il tema dell’importanza del movimento».

Nel corso della giornata, che avrà inizio alle ore 10 a Cardano al Campo in via Roma 50, si faranno semplici esercizi funzionali ( sono raccomandate le calze antiscivolo). L’iniziativa è aperta a tutti.

Per info scrivere a info@ladolcevitavalleolona.it