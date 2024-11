A Cardano al Campo una domenica di sport e benessere per la giornata mondiale contro il diabete

In occasione della Giornata mondiale del diabete 2024, domenica 17 novembre, l’associazione Dolce Vita organizza: “ In forma per vivere bene con il diabete”.

L’evento è gratuito e mira alla prevenzione del diabete: come una sana alimentazione associata ad un regolare esercizio fisico, può migliorare la salute di tutti.

Ci saranno Elisabetta Bombaglio, presidente dell’associazione e la dott.ssa Serena Martegani medico specialista in medicina dello sport e docente di scienze motorie all’Universita’ degli studi dell’Insubria.

Nel corso della giornata, che avrà inizio alle ore 10 a Cardano al Campo in via Roma 50, si faranno semplici esercizi funzionali ( sono raccomandate le calze antiscivolo).

Per info scrivere a info@ladolcevitavalleolona.it