A Cugliate Fabiasco la grafologia svela i “tratti criminali” in un incontro gratuito

La pro Loco di Cugliate Fabiasco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza un incontro dal titolo “I tratti criminali”, un approfondimento che si svolgerà domenica 24 novembre 2024 alle 18:00 presso la Sala Civica “E. Ricciardi” in Via Filippini 30.

L’evento, curato dal grafologo Emiliano Pedroni, offrirà una panoramica sui tratti della personalità che possono emergere attraverso lo studio della grafia. Pedroni, noto esperto grafologo giudiziario, esplorerà il mondo della criminologia attraverso l’analisi grafologica, proponendo uno sguardo unico e scientifico su un tema delicato e di grande attualità.

A simboleggiare la sensibilizzazione contro la violenza, è stato inserito nel manifesto un fiocco rosso, emblema della lotta contro ogni forma di abuso e violenza. L’iniziativa è un invito alla riflessione e un “grido silenzioso” in questo momento difficile, in cui è importante unirsi per contrastare tutte le forme di violenza.

L’ingresso è gratuito, e al termine dell’incontro, la Pro Loco offrirà un rinfresco ai partecipanti.