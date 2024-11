A Ispra un concerto di beneficenza a sostegno dello studentato in Nepal

«L’associazione è nata a Damar nel 2013 e abbiamo deciso di fondarla perché abbiamo iniziato a pensare a progetti per i nostri villaggi. L’abbiamo fondata come persone che abitano le proprie comunità all’interno dei propri villaggi», queste le parole di Ngima Sherpa, presidente di “Okhaldhunga Nine Hill Association”, che da tempo sta seguendo un progetto per l’ampliamento dello studentato di Chhermading in Nepal.

Tra le varie proposte Ngima Sherpa si occupa di portare avanti una serie di attività per il proprio territorio. Nasce così l’idea di un cammino solidale, raccontano all’interno del diario nepalese.

«Tra i progetti individuati, l’ampliamento della scuola di Chhermading operato da

Okhaldhunga Nine Hill Association si è distinto per il desiderio vibrante della comunità locale di realizzare l’iniziativa, la possibilità di un dialogo diretto con il presidente Ngima Sherpa e, infine, la concretezza dimostrata dal partner che ha già realizzato quattro scuole elementari e due ambulatori», così racconta Pablo Nicora, presidente di “Schools for a Better Future” che da tempo supporta i progetti per l’associazione guidata da Ngima Sherpa.

E proprio a sostegno dell’associazione e del progetto che permetterà di fornire un’educazione e pasti sani a cinquanta studenti Sherpa, si è pensato di organizzare a Ispra un concerto gospel. Il ricavato sarà poi devoluto in beneficenza.

Alle 20:30 di mercoledì 20 novembre, alla clubhouse del JRC in via Esperia a Ispra, sarà possibile infatti partecipare al concerto in cui saranno protagonisti la Compagnia della Gru. L’ingresso è aperto a tutti, ma è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata cliccando qui.

Durante la serata verrà anche presentato il progetto più nel dettaglio e gli obiettivi futuri.

Ma non è tutto, perché per il 2025 sono in programma molte altre attività, legate anche al cammino solidale.

«Dal 15 aprile al 1 maggio 2025 partiremo per visitare le zone più remote dell’Everest. L’esperienza di questo trekking si ripete ogni anno e sensibilizza molti turisti a conoscere e scoprire le realtà del Nepal in cui la nostra associazione opera in maniera solidale: è un modo per conoscere anche gli abitanti di questi villaggi che vivono in maniera molto semplice e antiquata», conclude il presidente Sherpa.