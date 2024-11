A Malnate 850 bambini in marcia per i diritti

Erano 850 i bambini che hanno sfilato a Malnate per la “Marcia dei Diritti”. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune – ufficio Città dei Bambini – in collaborazione con la scuola per promuovere consapevolezza e responsabilità sul tema. Protagonisti della giornata sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih”, con le tre scuole primarie e la secondaria di primo grado, oltre gli insegnanti che hanno accompagnato le classi.

Il corteo, colorato e vivace, ha attraversato via Kennedy con striscioni e cartelloni creativi per dare voce a temi fondamentali come il diritto all’istruzione, alla parità di genere, alla pace e al gioco. Al parco di villa Braghenti si sono susseguiti interventi di alunni di diverse età, dai ragazzi del Consiglio dei Ragazzi ai bambini del Consiglio dei bambini .

Non è mancato un momento gioioso: al termine dell’incontro, i bambini delle classi III, IV e V della scuola primaria hanno cantato tutto insieme le canzoni dei diritti.

«Questi interventi – spiegano gli organizzatori – hanno voluto rappresentare il desiderio di un futuro in cui i diritti siano rispettati ovunque. Questa marcia dimostra che i ragazzi hanno molto da dire e che sanno farlo con sensibilità e intelligenza. La Marcia dei Diritti non è stata solo un evento, ma ha dimostrato quanto sia cruciale coinvolgere bambini e ragazzi in temi importanti, dando loro gli strumenti per comprendere e difendere i diritti di tutti».

Il Sindaco Nadia Cannito ringrazia, a nome dell’Amministrazione, tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento.