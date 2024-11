A Varese giornalisti e uffici stampa si confrontano: “Il potere della qualità”

Un rapporto fiduciario fra colleghi, nel rispetto di ruoli e professioni, che serve alla fine a chi fruisce delle informazioni, il cittadino lettore, o comunque l’utente finale delle informazioni (volutamente non chiamate notizie dal momento che l’informazione non si declina solo sotto forma di articolo).



Introdotto da Silvia Giovannini, il dibattito è stato reso attraente dalla presenza di parecchi operatori della comunicazione presenti al salone estense di Varese.

Ne hanno parlato Davide Cionfrini giornalista professionista, direttore di Varesefocus e responsabile ufficio stampa, Confindustria Varese; Gianfranco Fabi Giornalista; Piero Orlando Senior Media Relations & PR Consultant, d’I Comunicazione; Nicoletta Angioni, Corporate and Business Communication Manager, Sea Milan Airports; Andrea Camurani giornalista Varesenews.

Casi, aneddoti, regole intorno alla professione del comunicare che necessita di precisione, del “potere della qualita’”, come ha spiegato Fabi, coniando una formula che serve a unire il lavoro di uffici stampa e di chi ne fruisce, cioè i giornalisti.

Convitato di pietra da anni è il via via crescente strapotere dei social, che modificano l’atteggiamento sia degli uffici stampa che devono confrontarsi con canali diversi rispetto al “sistema giornale”, sia dei giornalisti che devono essere consapevoli che il loro lavoro verrà declinato su svariate reti sociali. Un caleidoscopio complesso che non si ferma ai modelli attuali ma che è in costante crescita e mutevolezza, e che il festival del giornalismo di Varese continuerà a scandagliare.