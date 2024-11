Abusivismo e cani aggressivi: è stata sgomberata “l’area roulotte”nel bosco di Albizzate

Polizia locale, Comune e volontari si sono presentati questa mattina presto, lunedì 11 novembre, per rimuovere definitivamente una “bizzarra” situazione abitativa che si era creata in un’area boschiva di Albizzate, nei pressi della località Cascina Mora vicino al sentiero delle Cascine.

Si trattava di una situazione di irregolarità che ormai da più di un anno sembrava sfuggita di mano e da diverse settimane stava creando situazioni di pericolo a causa dei cani che ci vivevano.

Il Comune ha sempre monitorato la questione e lavorato per risolverla attraverso un’opera di convincimento che evitasse di dover avviare procedure ben più complesse da mettere in campo.

Con le numerosissime richieste di intervento giunte dai cittadini preoccupati per i cani presenti nella zona è stata dato un ulteriore ultimatum che ha portato i suoi frutti.

Chi abitava quello strano presidio boschivo ha lasciato l’area insieme ai suoi cani e le autorità insieme ai volontari hanno potuto procedere ad una prima bonifica della zona.

«Ringrazio la nostra Polizia locale, i nostri operatori ecologici e i nostri volontari ambiente per la fattiva collaborazione messa in campo con l’amministrazione Comunale per riportare serenità nella zona del sentiero delle cascine», ha commentato il sindaco Mirko Zorzo.