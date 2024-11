Agenti appostati a scuola nella notte: arrestato dalla Polizia locale di Origgio il ladro che rubava le Lim

Preso il flagranza di reato e arrestato il ladro che colpiva le scuole del Saronnese per rubare le Lim, le lavagne interattive multimediali. Sabato notte, con un’azione ben congegnata, gli agenti della Polizia locale di Origgio si sono appostati alla scuola elementare dell’Istituto comprensivo Manzoni di via Piantanida e hanno atteso che il ladro colpisse di nuovo per sorprenderlo e mettere fine ai ripetuti furti.

Com’è andata lo spiega il comandante della Polizia locale Alfredo Pontiggia: «L’ultimo furto è avvenuto venerdì, e abbiamo notato che la dinamica si ripeteva in modo quasi identifico in diversi furti avvenuti negli ultimi tempi, che avevano come oggetto sempre queste lavagne. Così abbiamo ipotizzato che ci avrebbe riprovato a breve e sabato sera con tre agenti ci siamo appostati nella scuola, ad aspettarlo. E infatti è arrivato e l’abbiamo sorpreso e arrestato».

Il magistrato ha convalidato l’arresto e l’uomo, un 50enne italiano residente a Cadorago, nel Comasco, sarà processato già lunedì.

(nella foto il momento dell’arresto)