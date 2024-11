Al via lavori di manutenzione stradale e Morazzone

Nuove asfaltature, risistemazione stradale e importanti novità per la strada provinciale 20.

Il comune di Morazzone informa la cittadinanza che è stato avviato un significativo programma di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale, che interesserà diverse arterie strategiche del territorio nelle prossime settimane. In data 8 novembre sono stati avviati i lavori di riasfaltatura completa in Via Gornate Olona, nel tratto compreso tra il nuovo parco giochi e il termine della discesa.

L’intervento prevede il completo risanamento del manto stradale. Successivamente, le opere proseguiranno in via XXVI Agosto, dove è prevista la riasfaltatura del segmento che va dalla rotatoria di Via XX Settembre fino al piazzale antistante l’ingresso del cimitero, in direzione Schianno. A partire da lunedì 11 novembre, prenderanno il via i lavori in Via per Castronno. L’intervento interesserà il tratto dall’incrocio con Via Maddalena fino oltre l’intersezione con Via del Galgino, con ulteriori interventi localizzati nel tratto successivo.

IMPORTANTE NOVITÀ PER LA SP 20

Sempre l’11 novembre, a seguito del completamento dei lavori di interramento della rete di media tensione da parte di E-Distribuzione, si aprirà il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria in Largo Roma. Si invitano i cittadini a prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale e a considerare possibili rallentamenti nella pianificazione dei propri spostamenti.

«Questi interventi di manutenzione straordinaria rappresentano un importante investimento per la sicurezza e la qualità delle nostre strade», dichiara il sindaco «Siamo consapevoli che i lavori potranno causare qualche temporaneo disagio alla circolazione, ma si tratta di interventi fondamentali per garantire una migliore viabilità e sicurezza per tutti i cittadini».

«In particolare», prosegue il primo cittadino, «la realizzazione della nuova rotatoria in Largo Roma costituisce un’opera strategica per la messa in sicurezza dei pedoni in uno dei punti più critici della SP 20. È un intervento atteso da tempo che, una volta completato, porterà significativi benefici alla circolazione stradale».

Il cronoprogramma prevede, condizioni meteorologiche permettendo, la conclusione di tutti gli interventi di asfaltatura entro fine novembre 2024. Mentre per la rotatoria si prevede la chiusura di dei lavori principali, sino alla posa dello strato di pavimentazione di base, entro la fine del corrente anno, per ultimare con l’asfaltatura finale nella prossima primavera. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale. L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione.