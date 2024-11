Albizzate celebra i 40 anni dalla storica promozione in Serie A1 della “Oreca Albizzate”

Albizzate torna a rivivere una delle sue pagine sportive più entusiasmanti: la promozione della squadra di pallavolo Oreca Albizzate nella Serie A1, avvenuta esattamente 40 anni fa.

Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 22 novembre, alle 21, presso la Sala Piotti del comune di Albizzate, si terrà una serata speciale dal titolo “Come nelle favole“.

L’evento rappresenta un’occasione per ricordare e omaggiare le protagoniste di quell’impresa che ha portato il nome di Albizzate nel panorama della pallavolo nazionale. Saranno infatti presenti le artefici della storica promozione, che condivideranno con il pubblico aneddoti, emozioni e ricordi di quei momenti indimenticabili.

L’invito è rivolto a tutta la comunità di Albizzate e agli appassionati di sport, per una serata all’insegna dell’orgoglio e del senso di appartenenza. Non mancate a questo appuntamento con la storia dello sport locale: un viaggio nel passato per rivivere, insieme, le emozioni di una favola diventata realtà.