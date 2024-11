“All day role play“: a Cassano Magnago un giorno dedicato ai giochi di ruolo, grazie a VilLab, i giovani che animano le attività di Villa Oliva. Appunrtamento il 16 novembre, negli spazi della storica villa cassanese

«Dalla collaborazione con gli amici Ruolatori Seriali, siamo lieti di partecipare all’organizzazione di un evento dedicato al gioco di ruolo. Sarà un’intera giornata in cui utenti delle nostre aule studio e appassionati del settore useranno gli spazi di Villa Oliva per divertirsi mettendosi in gioco, facendo nuove esperienze grazie ad un hobby dalla valenza educativa e sociale.

L’evento, che si svolgerà dalla mattina alla sera, prevede più di venti sessioni di gioco tenute da associazioni ludiche della Lombardia e autori di rilevanza nazionale; due panels tematici tenuti da esperti, dedicati al gioco di ruolo; un’avventura serale che coinvolgerà e prevederà l’interazione di più di 30 persone.

«È un onore poter ospitare le associazioni coordinate da Ruolatori Seriali in questa giornata di condivisione» dice Mattia Mosconi, presidente di VillLab Ets. «Eventi come questi dimostrano quanto il territorio possa trarre giovamento da una semplice stretta di mano» .

«L’All Day Role Play sarà sì una grande festa, ma anche una stupenda opportunità per creare legami tra associazioni ludiche, game designers, content creators e gli appassionati presenti sul nostro territorio» aggiunge Alberto Prevete, operatore ludico CSI & Coordinatore Ruolatori Seriali. «È un evento che lascerà il segno!»

L’evento ha il patrocinio del Comune di Cassano. «Promuovere e sostenere le attività culturali da sempre è obiettivo di questa Amministrazione. Favorirne la crescita è fondamentale. Le attività ludiche stimolano e accrescono le potenzialità cognitive e manuali. Giocare ci mantiene giovani dentro» conclude Alessandro Passuello, assessore alle attività culturali.