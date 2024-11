Alla Elmec di Brunello Premio alle mille imprese best performer della provincia di Varese

Si è svolta mercoledì 6 novembre nella sede di Elmec Informatica a Brunello la cerimonia di premiazione delle 1.000 imprese best performer della provincia di Varese. L’evento ha celebrato l’eccellenza imprenditoriale del territorio, accogliendo molti imprenditori e protagonisti del mondo industriale. (nella foto da sinistra: Filiberto Zovico, Rinaldo Ballerio e Maria Gaia Fusilli)

L’iniziativa è parte di un tour di 20 tappe promosso da “ItalyPost” e “L’Economia” del Corriere della Sera, per riconoscere le aziende che hanno dimostrato solidità, crescita e capacità di adattamento.

La cerimonia è stata aperta dall’intervento di Sofia Treu, amministratore delegato di Post Imprese, seguito dai saluti del presidente di Elmec Informatica, Rinaldo Ballerio, e di Filiberto Zovico e Maria Gaia Fusilli (foto sopra), rispettivamente caporedattrice e direttore di LombardiaPost.

La presentazione della ricerca sulle 1.000 imprese best performer della provincia, condotta dal Centro Studi ItalyPost, ha fornito un’analisi del tessuto economico locale, sottolineando la resilienza e la redditività delle aziende varesine.

Il primo panel ha esplorato le strategie per affrontare le incertezze del mercato. Tra i relatori, Marco Benetazzo di TiEffe, Andrea Matarese di TAU Service, Maurizio Tropea di Termodinamica, Daniele Tasca di Valigeria Tasca Attilio e Marco Zampieri di Manager a Tempo, che hanno condiviso le loro esperienze e prospettive.

Un altro momento interessante è stato il dibattito sulla ricerca Quaeris-ItaliaPost “Cosa pensano gli imprenditori italiani del 2025”, che ha aperto un confronto sulle prospettive del settore. Stefano Giovannardi di Curasept, Andrea Molina di A. Molina & C., Marco Petenà di Acquatechnik Group e Egon Zanagnolo di Intred hanno discusso le sfide imminenti per il mondo imprenditoriale.

La giornata si è conclusa con gli interventi di figure di spicco come Michela Conterno (Lati Industria Termoplastici), Matteo Liberali (Gruppo Lu-Ve) e Andrea Buttà (Vector), che, moderati da Alessandro Faorlin di Auxiell, hanno condiviso la loro visione su come competere in un contesto di rapidi cambiamenti.