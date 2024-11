Amico Fragile presenta a Varese la mostra d’arte di Manuela Carnini per la Giornata contro la violenza sulle donne

“Amico Fragile” presenta la mostra “Il meglio deve ancora venire”, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La mostra sarà aperta da lunedì 25 novembre a domenica 8 dicembre e accessibile gratuitamente presso la Vision Room della Camera di Commercio di Varese, in Piazza Monte Grappa 5, a Varese.

Un percorso visivo ed emotivo che racconta storie di sofferenza e rinascita, attraverso l’intensità delle opere di Manuela Carnini, in arte Fridami, e Oliviero Passera. Il titolo, intriso di ottimismo, invita a guardare oltre il dolore e la sofferenza, suggerendo che, nonostante le esperienze difficili, esiste sempre la possibilità di rinascita e cambiamento positivo. I 40 quadri esposti, creati dai due artisti, invitano il pubblico a riflettere sul dramma della violenza e sul potere della resilienza, offrendo un messaggio di speranza e di forza.

L’ente Amico Fragile

Fondata nel 2010 da un gruppo di donne medico e imprenditrici varesine, Amico Fragile OdV-ETS è l’associazione di volontariato che si dedica instancabilmente all’assistenza socio-sanitaria e alla tutela dei diritti delle persone vittime di abusi. Con questo evento, l’associazione rinnova il suo impegno a essere una voce di supporto e a promuovere la consapevolezza sociale sulla violenza, dimostrando che il percorso verso una vita migliore è possibile.

“Questa mostra rappresenta un percorso di rinascita e resilienza, dando voce a chi ha sofferto ma ha trovato la forza di rialzarsi”, dichiara Liliana Colombo, presidente dell’associazione. “Siamo qui per ricordare che nessuno deve affrontare questo cammino da solo: insieme, possiamo fare la differenza.”

L’artista

Manuela Carnini, chirurgo vascolare e artista, ha trovato nella pittura un mezzo potente per elaborare esperienze personali di violenza e trasformarle in arte e riflessione. Accanto a lei, l’amico e artista Oliviero Passera, anch’egli impegnato sul tema, aggiunge la sua prospettiva al dialogo artistico, creando insieme a Carnini un invito a confrontarsi con il dolore e a scoprire la possibilità di una rinascita.

Amico Fragile desidera ringraziare la Camera di Commercio di Varese per aver messo a disposizione la Vision Room come spazio per l’esposizione, e il Comitato Imprenditoria Femminile. Si ringraziano anche i partner Due Scarpe e Accessori, Caffè Lyceum, Nicora Garden, Gioielleria Fontana, Monava Trasporti Internazionali, San Carlo Istituto Clinico, Oltre Il Giardino e Carcano Traslochi per il loro prezioso contributo.

Gli orari di apertura della mostra

Orari di apertura: la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, mentre il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 18.00 con orario continuato. Il 25 novembre la mostra chiuderà alle 17.00.

Ingresso libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni:

Contatti: info@amicofragileodv.com

Sito web e social media di Amico Fragile: https://amicofragileodv.com/

https://www.instagram.com/amico.fragile.odv/