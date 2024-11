Anche il varesino Manuel Cinquarla fra i consulenti della commissione parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Il criminologo varesino Manuel Cinquarla è stato scelto come consulente dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, incaricata di fare luce su uno dei misteri più complessi della storia italiana. La notizia è stata annunciata dal Presidente della Commissione, De Priamo, nella seduta del 31 ottobre 2024. L’obiettivo è risolvere un giallo che per oltre quarant’anni ha coinvolto il Vaticano, il crimine organizzato e il terrorismo internazionale.

Emanuela Orlandi, quindicenne cittadina vaticana, scomparve il 22 giugno 1983 mentre tornava a casa dopo una lezione di musica. Il caso ottenne subito l’attenzione dei media, ma, nonostante l’impegno delle autorità italiane e il coinvolgimento del Vaticano, non si arrivò mai a una conclusione certa. A soli due mesi di distanza, il 7 maggio 1983, Mirella Gregori, sedicenne romana, scomparve in circostanze altrettanto misteriose. Le indagini sui due casi, inizialmente separate, hanno trovato col tempo punti di contatto che suggeriscono un possibile collegamento.

L’incarico di Cinquarla è stato conferito per le sue competenze criminalistiche e investigative, che metterà al servizio di un pool di esperti di cui fa parte anche Carmen Manfredda, ex Procuratore Generale della Corte d’Appello di Milano. Entrambi saranno chiamati a fornire alla Commissione un contributo decisivo per analizzare documenti, testimonianze e collegamenti storici.

Tra le ipotesi investigative esplorate nel corso degli anni, si parla di rapimento collegato a scenari complessi: storie di ricatti interni alla Chiesa, coinvolgimenti mafiosi e intrecci con gruppi estremisti. Una delle piste più discusse è il legame con l’attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, che vide il coinvolgimento dei Lupi Grigi, un gruppo terroristico turco. L’ombra della mafia ha anch’essa aleggiato a lungo, suggerendo una manovra di depistaggio per proteggere interessi interni alla Chiesa o nella politica internazionale.

L’apporto di Cinquarla e Manfredda si concentrerà su un approccio multidisciplinare, che integri l’investigazione classica con la comprensione del contesto storico, in cui le forze politiche, religiose e criminali si intrecciano in un mosaico complesso. Analizzare la connessione tra le scomparse potrebbe rivelare nuovi dettagli e portare a una svolta nel caso.

Con oltre quattro decenni di teorie e indagini mai concluse, la speranza è che l’expertise dei consulenti, e la loro capacità di valutare i dettagli sotto una luce nuova, possano contribuire a svelare ciò che è rimasto nascosto.