Anziana investita in piazza Garibaldi a Luino

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18 si è verificato un incidente stradale in piazza Garibaldi, nel cuore di Luino. (La foto è d’archivio)

Una donna di 72 anni è stata investita da un’auto di fronte a Palazzo Verbania, causando momenti di apprensione tra i presenti, perché l’urto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con un’ambulanza della Padana Emergenza e l’automedica in “codice rosso”, oltre agli agenti della Polizia Locale di Luino per gestire la situazione e avviare i rilievi.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. La donna è stata portata in ospedale a Luino, le sue condizioni per fortuna (per quanto abbia riportato ferite) non sono gravi.

Disagi alla circolazione sul lungolago e aree centrali per circa un’ora.