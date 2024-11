Arte, teatro e autodifesa: a Caronno Pertusella cinque iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro violenza sulle donne l’Amministrazione comunale di Caronno Pertusella propone più iniziative, per affrontare il tema con diverse chiavi di lettura. In programma due spettacoli teatrali, un’installazione artistica, uno stage di autodifesa, un’apericena e un convegno. Ecco tutti gli appuntamenti:

Venerdì 22 novembre

Alle 20.30 nella Sala Agorà si terrà l’inaugurazione dell’installazione artistica “Vuoto a perdere“, realizzata dall’associazione Fare Arte. “Vuoto a perdere” è un’opera che interroga l’osservatore su quanto è stato fatto per aiutare, proteggere e comprendere le donne vittime di violenza. L’installazione resterà nel palazzo comunale fino al 7 dicembre.

Alle 20.45 sempre nella Sala Agorà, seguirà lo spettacolo teatrale “Rose rosse“, con Irene Tonelli, diretto da Emmanuel Galli. Ingresso gratuito.

Sabato 23 novembre

Nella palestra della scuola primaria Sant’Alessandro si terrà uno stage di autodifesa per donne, a cura dell’associazione Fujiyama Karate Club. Due i turni: dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 12,30. Lo stage è gratuito, ma è necessaria la prenotazione con una mail a sportepolitichegiovanili@comune.caronnopertusella.va.it

Lunedì 25 novembre

Alle 21 al Cineteatro di Caronno, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e pari opportunità, è in programma lo spettacolo teatrale “Coppia aperta quasi spalancata”, la commedia di Dario Fo e Franca Rame portata in scena da Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno. Ingresso 12 euro, per il pubblico femminile ingresso ridotto a 7 euro.

Martedì 26 novembre

Alle 19.30 apericena a cura di Camst, cui seguirà il convegno “Perduta Mente. Quando amare fa male” che affronta il tema della dipendenza affettiva e della prevenzione delle relazioni tossiche. Intervengono le dottoresse Paola Grimoldi e Giada Maccan, psicologhe e psicoterapeute, con la partecipazione degli studenti del Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno.

