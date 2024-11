Assalto nella notte a municipio e centro civico di Comerio, magro bottino ma danni ingenti

Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, il centro civico di Comerio è stato preso di mira dai ladri, che hanno portato via un bottino di scarso valore ma hanno provocato danni significativi. Gli intrusi si sono introdotti dapprima negli uffici comunali, dove, utilizzando un flessibile, sono riusciti ad aprire una cassaforte blindata contenente solo il fondo cassa di pochi euro.

Successivamente, i malviventi hanno forzato i serramenti delle sedi di numerose associazioni locali – tra cui Proloco, Alpini, Aveb, Filarmonica e Centro Anziani – oltre a violare gli spazi della Biblioteca Civica. Tuttavia, sembra che non abbiano trovato altro da sottrarre.

Nonostante il bottino esiguo, i danni materiali ai serramenti e alle strutture sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gavirate, ai quali è stata sporta querela, e la Polizia Locale, che sta analizzando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nell’area. I Carabinieri della Scientifica hanno effettuato rilievi per cercare impronte digitali o altri elementi utili all’identificazione dei responsabili.

«Siamo rammaricati e dispiaciuti poiché è stato colpito il cuore di Comerio e delle nostre associazioni–commentano dal comune– . Per quanto possibile, chiediamo la massima attenzione da parte dei cittadini e invitiamo a segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi movimento sospetto». Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto e ristabilire la sicurezza in uno dei luoghi simbolo della comunità comerese.

Un assalto ad un centro civico che segue solo di qualche giorno un altro caso molto simile. Lo scorso weekend, infatti, dei ladri si sono introdotti nella struttura di Castronno portando via in quel caso computer e bottiglie di vino.