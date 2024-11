Raffica di furti al centro anziani di Castronno

Ancora un’incursione al Centro Anziani di Castronno, che ha subito l’ennesimo furto nel fine settimana appena trascorso.

I ladri, secondo le prime informazioni, sono riusciti a entrare forzando la porta d’ingresso, e hanno portato via bottiglie di vino e un vecchio computer. Non è la prima volta che il centro, situato proprio accanto al Municipio, viene preso di mira: già in passato i malintenzionati si erano introdotti all’interno, limitandosi a prelevare bottiglie custodite nel frigorifero.

L’ultimo episodio, però, segna un passo ulteriore, con il furto del dispositivo informatico. Sugli episodi indagano ora i carabinieri di Carnago, impegnati a cercare di individuare i responsabili di queste ripetute intrusioni.

Intanto il sindaco Giuseppe Gabri ha deciso di intervenire per garantire una maggiore sicurezza, attivando le procedure necessarie per installare delle videocamere di sorveglianza all’ingresso del Centro Anziani. L’auspicio è che la videosorveglianza possa fungere da deterrente contro questi episodi.