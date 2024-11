Attività e strutture: iniziano gli open day per le scuole di Malnate

Inizia un periodo di open day per le scuole di Malnate. Infanzia, primaria e secondaria inferiore dell’istituto comprensivo “Iqbal Masih” si sveleranno in tre incontri organizzati per la prima settimana di dicembre. Nelle settimane a seguire ci saranno invece le visite alle scuole con le relative presentazioni delle attività.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Appuntamento all’aula magna “Falcone-Borsellino” per lunedì 2 dicembre alle ore 18 per l’incontro di presentazione dell’offerta formativa. Per visitare le strutture: martedì 10 dicembre dalle 10.30 alle 11.30 alla “Rajchman” di Rovera e giovedì 12 dicembre dalle 10.15 alle 11.15 alla “Sabin” di Gurone.

SCUOLA PRIMARIA

Per conoscere le attività e l’offerta formativa delle tre scuole primarie di Malnate l’incontro sarà martedì 3 dicembre alle ore 18 all’aula magna “Falcone-Borsellno” di via Baracca. Tre invece gli incontri per visitare i plessi: si parte lunedì 9 dicembre: dalle 9.30 alle 10.30 alla “Galbani” di San Salvatore; dalle 11 alle 12 invece alla “Battisti” di Malnate. Alla “Bai” di Gurone porte aperte giovedì 12 dicembre dalle 11.30 alle 12.30.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Giovedì 5 dicembre alle ore 18.00, sempre all’aula magna “Falcone-Borsellino” ci sarà l’incontro di presentazione. Visita alla struttura e presentazione delle attività per genitori e studenti per mercoledì 11 dicembre dalle 8.30 alle 9.30.